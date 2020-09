Arriva la "botta" Tari su chi è stato piegato dalla crisi Coronavirus (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ignazio Riccio Arrivate le tasse dell’immondizia relative al semestre del lockdown e a rendere la situazione più difficile ci sono anche i conguagli Il Coronavirus non ferma le tasse, anche quelle relative al periodo in cui c’è stato il lockdown. Proprio in questi giorni, molti commercianti di Roma, come riporta ilTempo, hanno ricevuto le cartelle della Tari, il balzello sui rifiuti solidi urbani dei primi sei mesi del 2020, quando le saracinesche erano abbassate e gli incassi pari a zero. C’è sconforto tra gli esercenti, soprattutto ristoratori, ai quali sono Arrivate anche le richieste di pagamento di vecchi conguagli. Le associazioni di categorie si ribellano, evidenziando lo stato d’animo di ... Leggi su ilgiornale

