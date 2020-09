Arisa spiega la foto in bikini: “A 38 anni ho smesso di preoccuparmi del mio fisico” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Strepitosa, unica, imprevedibile: Arisa ha dimostrato, ancora una volta, di essere un grande esempio per tante donne, spiegando la scelta di postare una foto in bikini su Instagram che è un inno al body positive. Ospite di Oggi è un altro giorno, nuovo programma condotto da Serena Bortone, ha parlato del brano Ricominciare ancora, ma anche della sua vita. “Arisa o Rosalba? Le donne sono moltitudini – ha raccontato -. Abbiamo una vita sola e bisogna cercare in questa vita di capire i propri errori, addrizzare il tiro e ricominciare ancora, ancora meglio e sempre di più”. La sua foto in bikini in cui invitava tutte le donne ad accettarsi ha fatto molto discutere. “Io mi sento bella – ha spiegato ... Leggi su dilei

Arisa è l'ospite della puntata dell'8 settembre 2020 di Oggi è un altro giorno. Nel salotto di Serena Bortone racconta la foto che ha fatto discutere: «A 38 anni ho deciso di non stare più male per il ...

