Ardea, rinviata l’apertura delle scuole (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ardea ha deciso per il rinvio dell’apertura delle scuole. Il sindaco Mario Savare ha appena firmato l’ordinanza che procrastina l’apertura al 24 settembre, così come faranno i sindaci di Anzio e Nettuno. Poco prima sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle era apparso questo post: “Si comunica ai cittadini che, alla luce di ingenti danni che si sono verificati nelle scuole di Campo di Carne e per una serie di difficoltà organizzative manifestate dai Presidi delle scuole di Ardea, il Sindaco Mario Savarese ha chiesto al Governatore della Regione Lazio il rinvio dell’apertura delle scuole del Comune dopo il 24 Settembre 2020. L’Amministrazione rimane in attesa di una risposta da parte ... Leggi su ilcorrieredellacitta

