Ardea, pomeriggio di fuoco: 3 incendi nel giro di un’ora (FOTO) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tre incendi nel giro un’ora. Questo il bilancio del pomeriggio di fuoco ad Ardea. Il primo, avvenuto in via dei Colli Marini, a Tor San Lorenzo, ha visto coinvolto un’auto. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco e la protezione civile Airone. Subito dopo i pompieri sono dovuti correre in via Monti di Santa Lucia, dove era già all’opera la Protezione Civile Airone per spegnere un grosso incendio di rifiuti, tra i quali sono stati trovati anche ammassi di eternit, segnalati alla Polizia Locale. Il terzo incendio è invece in via Radiofaro: qui all’opera gli uomini della Protezione Civile Alpha di Aprilia, insieme sempre ai volontari di Airone: in questo caso sono andate a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

