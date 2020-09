Arce, il Comune gli chiude il ristorante ma loro continuano lavorare: denunciati moglie e marito (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ieri, ad Arce, il personale del locale Comando Stazione, nell’ambito di un controllo amministrativo ai pubblici esercizi ubicati nel territorio di competenza, ha denunciato, alla competente Autorità Giudiziaria, due coniugi 69enni e gestori di un’attività commerciale adibita a ristorazione poiché resisi responsabili “dell’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”. Nello specifico, i militari, hanno accertato che i due coniugi, continuavano a lavorare nonostante fosse stata emessa nei loro confronti, dal Comune di Arce, l’ordinanza di chiusura dell’esercizio, disposta a seguito di accertati abusi edilizi che riguardano parte della struttura nella quale si svolge appunto l’attività di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

