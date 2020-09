Apocalisse incendi in California, a San Francisco non sorge il sole: cappa di fumo rosso in pieno giorno, “è la fine del mondo” [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non è sorto il sole stamattina in California. Le immagini che pubblichiamo nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo arrivano da San Francisco in diretta: sono le 11:30 del mattino, è pieno giorno, ma sembra notte fonda con una cappa di fumo rossa che oscura il soleggiamento e azzera la luminosità. La popolazione è barricata nelle abitazioni, e l’aria è completamente irrespirabile. Migliaia le dirette sui social con toni apocalittici, “sembra la fine del mondo” scrivono i Californiani. Gli incendi che da settimane stanno devastando la Sierra Nevada continuano ad estendersi fino alla Baia di San Francisco e, a Sud, ... Leggi su meteoweb.eu

