Antonella Clerici, persa tra i ricordi: l’attacco di un hater rovina il post (Di mercoledì 9 settembre 2020) Questo articolo Antonella Clerici, persa tra i ricordi: l’attacco di un hater rovina il post . Antonella Clerici è una presentatrice televisiva molto amata dal pubblico, anche se non mancano gli hater come quello che le ha rovinato un post sui social. Antonella Clerici è conosciuta per essere uno dei volti più apprezzati della televisione italiana, anche se non mancano però gli hater che, come è successo nelle scorse ore, le … Leggi su youmovies

emibonafede20 : RT @Valenteena_: Non so perché ma da ore penso che Katy Perry sia l’Antonella Clerici del pop - oreotorinco : pensavo ci fosse antonella clerici sulla maglia - mariagr20415608 : Ma che trasmissione insulsa #cetempoper ... meglio le repliche della prova del cuoco con Antonella Clerici ?? ?? - DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: @happyanto64 @GuidoCrosetto la divina commedia insegna tanti saluti da antonella clerici mia amica per questo cara antonella… - sigma_tao : @happyanto64 @GuidoCrosetto la divina commedia insegna tanti saluti da antonella clerici mia amica per questo cara… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici Antonella Clerici criticata sul suo ritorno in tv: come risponde la conduttrice Leggo.it Elisa Isoardi pronta per Ballando con le stelle ma con qualche ‘rimorso’

Nonostante la decisione di partecipare a Ballando con le stelle, Elisa Isoardi non ha perso occasione per rilassarsi un pò. Nel fine settimana, infatti, is è concessa qualche ora di relax a Fregene, p ...

Lorella Cuccarini, dopo La Vita in Diretta la conduttrice lascia anche l’agente Lucio Presta: i motivi

Dopo l’addio, apparso a dir poco burrascoso a La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini lascia anche l’agente Lucio Presta. Dopo tanti anni di militanza tv nella Arcobaleno Tre, agenzia anche nota per det ...

Nonostante la decisione di partecipare a Ballando con le stelle, Elisa Isoardi non ha perso occasione per rilassarsi un pò. Nel fine settimana, infatti, is è concessa qualche ora di relax a Fregene, p ...Dopo l’addio, apparso a dir poco burrascoso a La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini lascia anche l’agente Lucio Presta. Dopo tanti anni di militanza tv nella Arcobaleno Tre, agenzia anche nota per det ...