Anticipazioni Una Vita, Marcia scompare: Genoveva vuole liberarsi di lei (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le Anticipazioni di Una Vita annunciano la scomparsa di Marcia! La nuova domestica di Felipe sparisce nel nulla e nessuno sembra sapere dove si trovi. In particolare, il pubblico vedrà Felipe fortemente preoccupato per la sparizione della brasiliana. L’Alvarez Hermoso, sin da subito, ha dimostrato di essere fortemente interessato a Marcia, con cui avvia una … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

rikcristil : RT @dituttounpop: Arriva una prima foto dal set della diciassettesima stagione di #GreysAnatomy e qualche anticipazione dalla showrunner. O… - dituttounpop : Arriva una prima foto dal set della diciassettesima stagione di #GreysAnatomy e qualche anticipazione dalla showrun… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Il Segreto Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2020 - #Beautiful #Segreto #Anticipazioni… - tw_fyvry : RT @UnDueTreContest: Su @rtl1025 e @TV8it è tempo della Finale di #PowerHitsEstate2020. Ascolteremo tante delle protagoniste di #AugustSong… - UnDueTreContest : Su @rtl1025 e @TV8it è tempo della Finale di #PowerHitsEstate2020. Ascolteremo tante delle protagoniste di… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Una

Le anticipazioni di Una Vita annunciano la scomparsa di Marcia! La nuova domestica di Felipe sparisce nel nulla e nessuno sembra sapere dove si trovi. In particolare, il pubblico vedrà Felipe fortemen ...Come annunciato qualche giorno fa da DeadLine, il cast di Grey’s Anatomy è finalmente tornato sul set per iniziare le riprese della diciassettesima stagione. Muniti di mascherina e alle prese con le n ...