Anthony Hopkins e John Flynn nel cast del dramma sull'Olocausto One Life (Di mercoledì 9 settembre 2020) Anthony Hopkins e John Flynn saranno tra i protagonisti del film One Life, sulla figura di Nicholas Winton che alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale salvò centinaia di bambini ebrei dai nazisti. Come riporta Deadline, il premio Oscar Anthony Hopkins e la giovane star John Flynn faranno ufficialmente parte del cast di One Life, dramma storico basato sulla vera storia del filantropo britannico Nicholas Winton che contribuì a salvare centinaia di bambini dai nazisti alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Lo script è firmato da Lucinda Coxon e Nick Drake e racconta l'incredibile storia di Nicky Winton, che a soli 29 anni ... Leggi su movieplayer

