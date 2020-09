Andrea Montoli, campione di bici e di vita: batte il tumore e vince il titolo italiano (Di mercoledì 9 settembre 2020) Parabiago, Milano,, 9 settembre 2020 - La città da cui proviene è la stessa di personalità che con la bicicletta ci sapevano davvero fare: Libero Ferrario e Beppe Saronni, per fare due nomi. La storia ... Leggi su ilgiorno

Il giovane ciclista parabiaghese, cresciuto nella società ciclistica Saronni di Parabiago e tesserato nelle fila del Canturino 1902, negli anni scorsi ha sconfitto un tumore Parabiago sul tetto d’Ital ...

