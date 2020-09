Andrea Iannone: nuova fiamma con Martina Hamdy? (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si continua a parlare di Andrea Iannone che fa molto discutere di sè per quanto riguarda alcuni suoi presunti flirt. I FLIRT DI Andrea Iannone – Stando ad alcune indiscrezioni pare che Andrea Iannone sia stato con Cristina Buccino e subito dopo con Soleil Sorge, anche se nulla di certo è stato dichiarato. Attualmente si è … L'articolo Leggi su dailynews24

ElisaDiGiacomo : Soleil Sorgè su Andrea Iannone: 'Non c'è feeling' - Novella_2000 : Soleil Sorge ha davvero avuto un flirt con Andrea Iannone? La verità di lei - maryturi1 : Grande Fratello Vip, Andrea Iannone nel cast? La clamorosa rivelazione di Alfonso Signorini - zazoomblog : Soleil Sorge: “Andrea Iannone? Interessato alla visibilità” Jeremias Rodriguez smette di seguirla sui social -… - eugenio_iannone : RT @pisto_gol: Andrea Agnelli, interpellato sul caso @ManCity , ha detto testualmente “Sono abbastanza grande per sapere che le sentenze si… -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Iannone

Non solo Lorella Cuccarini, anche Rita Dalla Chiesa non fa più parte della ’squadra di artisti’ di Arcobaleno Tre, l’agenzia di Lucio Presta. L’ex conduttrice di Forum approda infatti a LaPresse Manag ...Non ha peli sulla lingua Soleil Sorge e, come è nel suo stile, risponde alle domande dei giornalisti di Chi e parla di quello che è successo tra lei e Andrea Iannone. I due erano stati paparazzati ins ...