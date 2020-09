Anche Avellino omaggia Beethoven a 250 anni dalla nascita, venerdì 11 e sabato 12 alla Chiesa de La Salette. (Di mercoledì 9 settembre 2020) Siamo ancora sotto pressione con l'emergenza COVID, che ha rallentato molte attivita negli ultimi mesi, con particolare sofferenza per lo spettacolo dal vivo, e in particolare i Concerti di Musica ... Leggi su gazzettadiavellino

