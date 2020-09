Ancelotti su Zaniolo: “Può fare come me e arretrare a centrocampo” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lo stesso destino di Nicolò Zaniolo, con due crociati del ginocchio rotti, capitò anche quarant’anni fa a Carlo Ancelotti. E l’attuale allenatore dell’Everton, in una intervista a La Gazzetta dello Sport, ha dispensato alcuni consigli al calciatore della Roma: “Nei prossimi giorni lo chiamerò al telefono, ma deve stare tranquillo. Tornerà più forte di prima, glielo garantisco. Io mi sono fatto male 40 anni fa, ora la chirurgia ha fatto passi da gigante e anche le tecniche di riabilitazione sono in continuo aggiornamento. Sono sicuro che Zaniolo diventerà un fuoriclasse e questo, oltre che per la Roma, è un bene per l’Italia. Ha qualità tecniche e fisiche impressionanti. Potrà fare in campo quello che ... Leggi su alfredopedulla

