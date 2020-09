Anbi: “Pronti 729 progetti da 4,3 miliardi di euro per la manutenzione del territorio” (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA – Un piano dal valore di oltre 4 miliardi in progetti pronti e cantierabili per la manutenzione del territorio, ai quali manca solo il finanziamento, progetti pronti a partire se non domani dopodomani visto che hanno espletato il loro iter procedurale. Insomma, progetti relativi al reticolo idrografico, alle reti irrigue, alla tenuta idrogeologica del territorio e allo sviluppo del settore agricolo e alla risposta ai mutamenti climatici in atto ai quali mancano solo i soldi, ma che sono in rampa di lancio. Un patrimonio progettuale che risulta ancor piu’ prezioso ora, con l’Italia che deve indicare i progetti che intende realizzare nell’ambito del Recovery fund. Questi progetti pronti al via li ha presentati stamane a Roma l’Associazione nazionale consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue, l’ANBI. Leggi su dire

ANBI_Nazionale : RT @Agricolae1: @ANBI_Nazionale , VINCENZI: OLTRE 4 MLD DI EURO PER PROGETTI PRONTI E CANTIERABILI. PRIORITÀ METTERE IN SICUREZZA TERRITORI… - ErasmoDAngelis : RT @Agricolae1: @ANBI_Nazionale , VINCENZI: OLTRE 4 MLD DI EURO PER PROGETTI PRONTI E CANTIERABILI. PRIORITÀ METTERE IN SICUREZZA TERRITORI… - Agricolae1 : @ANBI_Nazionale , VINCENZI: OLTRE 4 MLD DI EURO PER PROGETTI PRONTI E CANTIERABILI. PRIORITÀ METTERE IN SICUREZZA T… - ANBIRegioneER : Siamo pronti ????????????per -

Ultime Notizie dalla rete : Anbi “Pronti Javier Tebas: «La Liga vale più di Messi o di un club, questa è la mia regola» Corriere della Sera