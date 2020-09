‘Amici di Maria De Filippi’, Vittorio Grigolo è diventato papà: ecco come si chiama la sua bambina! (Foto) (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il tenore ed ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi Vittorio Grigolo e la compagna Stefania Seimur sono diventati genitori della piccola Bianca Maria. I due neogenitori hanno condiviso la bella notizia con i fan sui loro rispettivi profili Instagram; Grigolo ha postato uno scatto in cui la compagna coccola la piccola, con le parole “Bianca Maria e le coccole della mamma, nothing else matter“, e la stessa Foto è stata poi condivisa anche della Seimur che ha aggiunto “Sono grata, il nostro amore”: L’annuncio della gravidanza risale allo scorso aprile durante un’intervista a Storie Italiane e fu proprio in quell’occasione che l’ex coach ha spiegato le emozioni provate quando ha sentito per la prima volta ... Leggi su isaechia

teatrolafenice : ?? Eccola! Maria Callas al Festival del Cinema di Venezia del 1953. Buona serata, amici! ?? - _dicolamia_ : NON LO PERDONERÒ MAI A MARIA. PUBBLICO PARLANTE AD U&D ED AMICI MANCHI COME L’ARIA. #uominiedonne - BiagiomF : RT @CasaLettori: Carissimi amici @CasaLettori ha superato gli 85.000 followers Il merito è vostro Grazie per i tweet e per i RT, utili per… - byulchangkyungi : maria ora ce li porti come ospiti a amici 2021 - xspidermommy : RT @CasaLettori: Carissimi amici @CasaLettori ha superato gli 85.000 followers Il merito è vostro Grazie per i tweet e per i RT, utili per… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Amici Maria Come affrontare la fragilità dell'anziano: i consigli dell'esperta Zonalocale