Amichevoli: Milan, cinquina al Vicenza. Poker della Roma con il Frosinone (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si sono conclusi poco fa i test Amichevoli pre-season di Milan e Roma. Vittoria del Milan nella terzo test, cinquina al Vicenza con doppietta di Castillejo e primo sigillo di Diaz; in gol anche Colombo e Stanga, mentre il gol della bandiera per i veneti porta la firma di Guerra. Buona prova anche per la Roma, che ha superato il Frosinone per 4-1: in gol per i giallorossi Karsdorp, Under, Pellegrini e Mkhitaryan. Foto: sito ufficiale Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

CalcioWeb : Amichevoli #Serie A, dominio di #Milan e #Roma: in gol Brahim Diaz, doppietta di Castillejo - - Marcell78225090 : @buccinoalex Benissimo, anche troppo, 20 anni di dominio mediaset, ma davvero avete rimosso? Milan e Juventus, acco… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Dove vedere Milan Brescia Tv streaming: l’amichevole in diretta: Dove vedere Milan Bres… - Pirichello : Ancora non sono riuscito a vedere una partita del Milan di queste amichevoli - simoaiell : RT @anto97f: #NuovaFotoProfilo bei tempi quando nelle amichevoli vedevi il principito insieme a Mati Farnandez #milan -

Ultime Notizie dalla rete : Amichevoli Milan UFFICIALE – Milan, amichevole con il Brescia: data, ora e dove vederla Pianeta Milan Milan, che tour de force! Dalla prossima settimana si gioca ogni tre giorni

Da qui a inizio ottobre i rossoneri giocheranno due partite di campionato e, se tutto va bene, tre di Europa League. Contando anche il fitto programma di amichevoli, sarà un mese ricco di impegni per ...

test anche col Milan

Altra amichevole annullata per il Chievo. Si tratta del match contro il Milan (in realtà mai ufficializzato), che si sarebbe dovuto disputare sabato 12 settembre 2020. A riferirlo è l'edizione odierna ...

Da qui a inizio ottobre i rossoneri giocheranno due partite di campionato e, se tutto va bene, tre di Europa League. Contando anche il fitto programma di amichevoli, sarà un mese ricco di impegni per ...Altra amichevole annullata per il Chievo. Si tratta del match contro il Milan (in realtà mai ufficializzato), che si sarebbe dovuto disputare sabato 12 settembre 2020. A riferirlo è l'edizione odierna ...