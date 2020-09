Ambiente, D’Angelis: “Decenni di pandemia ecologica, 12 milioni di italiani a rischio” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Ci sono circa 10mila opere da realizzare per un costo di circa 30 miliardi di euro. L’occasione del Recovery Plan e dei fondi nazionali è esattamente questo: cominciare a spenderli”. Lo ha detto il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Centrale (ABDAC), Erasmo D’Angelis, intervenendo alla conferenza stampa organizzata dall’Associazione nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI) per la presentazione del Piano nazionale dei Consorzi di Bonifica. “Il nostro Paese sta assistendo senza che nessuno metta riparo a decenni di pandemia ecologica – ha aggiunto – A oggi ci sono dodici milioni di italiani che corrono il rischio di essere coinvolti in situazioni di pericolo a causa di ... Leggi su meteoweb.eu

