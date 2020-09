Allerta Meteo, allarme maltempo in Sardegna: la protezione civile lancia l’allarme rosso, è il massimo livello previsto [MAPPE e DETTAGLI] (Di mercoledì 9 settembre 2020) Allerta Meteo – Un minimo in quota, attualmente posizionato sulle isole Baleari, si muove verso levante, dirigendosi verso la Sardegna dove, da domani, porterà precipitazioni diffuse e intense a prevalente carattere temporalesco. Venerdì il minimo si sposterà in area tirrenica, ma le precipitazioni interesseranno ancora l’isola sarda, specie nella prima parte della giornata. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. I fenomeni Meteo, impattando sulle ... Leggi su meteoweb.eu

