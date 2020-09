Allarme pacchi bomba in varie zone della città: il caso Pescara (Di mercoledì 9 settembre 2020) Allarme pacchi bomba in diversi punti della città di Pescara. Ma si tratta di finti ordigni fatti brillare. Erano buste postali imbottite al cui interno sono stati rinvenuti della plastilina e dei fili elettrici, ma nessun ordigno Ne sono stati segnalati diversi e in varie zone della città di Pescara. Alcuni pacchi sospetti, segnalati davanti … L'articolo Allarme pacchi bomba in varie zone della città: il caso Pescara proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

