Alitalia, De Micheli: “Realizzata la fase iniziale del piano industriale ci saranno le condizioni per accedere sul mercato” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Alitalia, la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli in Commissione Trasporti alla Camera. In audizione alla Commissione Trasporti della Camera, la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture Paola De Micheli ha parlato di Alitalia e del futuro della nuova compagnia aerea. Paola De MicheliAlitalia, De Micheli in Commissione Trasporti alla Camera “Il Governo non intende immaginare una compagnia aerea che in un tempo illimitato continuerà ad essere di esclusiva proprietà dello Stato, ma riteniamo che una volta realizzata la fase iniziale del piano industriale, ci saranno le condizioni per poter ... Leggi su newsmondo

NewsMondo1 : Alitalia, De Micheli: “Realizzata la fase iniziale del piano industriale ci saranno le condizioni per accedere sul… - cavendish945 : @Renzo_Pisu @massimodiperna @GFI65 @ugoarrigo @Loops40994697 @AlatiGiulio @UGambini @JorioAntonio @aledeniz… - luigiscortecci : RT @GiancarloDeRisi: Nuova Alitalia, vertice tra i ministri Guarnieri, Patuanelli, De Micheli e Catalfo.?? Con questi quattro ai comandi può… - Pino__Merola : La nuova Alitalia in pista di decollo. De Micheli: “Il controllo statale non… - Pino__Merola : La nuova Alitalia in pista di decollo. De Micheli: “Il controllo statale non sarà a tempo illimitato” -