Alfredo Pedullà è sicuro: “Ora è anche giusto che il Napoli continui a chiedere 80 milioni per Kalidou Koulibaly” (Di giovedì 10 settembre 2020) Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione di mercato di Kalidou Koulibaly sul proprio sito. “Ha ragione chi sostiene che il tempo delle follie è finito. Almeno per ora. Il calciomercato deve alimentare sogni e fare felici i tifosi, ma a patto che non si voli talmente alto da mettere a serio rischio i bilanci di ogni club. L’effetto pandemia procurerà una perdita di quattro miliardi (sottolineiamo miliardi) per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Ora, è anche giusto che – dal suo punto di vista – il Napoli continui a chiedere 80 milioni e passa al Manchester City per la cessione di Kalidou Koulibaly, ognuno può giocare al rialzo quanto ritiene”. 20/09/2020 ... Leggi su calciomercato.napoli

danieldimuz9 : Resoconto delle persone che mi hanno bloccato: Spud; Alfredo Pedullà; Vincenzo Tolli; Tancredi Palmeri; WuFra; Don… - MundoNapoli : Alfredo Pedullà: “Il Napoli chiede ancora 80 milioni di euro al City per cedere Koulibaly” - SidariLeo : @tvdellosport @tvdellosport Ciao Alfredo ma oltre a Faty, Pobega potrebbe arrivare? Saltato Falcinelli, Ceravolo è… - ZiROMELU : @DiMarzio @SkySport @alessiodegiu Praticamente sta diventando un alfredo pedulla senza olio e senza capelli - caruana_clint : Buona serata a tutti ciao sono clint Caruana da Malta Alfredo pedulla voglio sapere il mercato del Brescia grazie ???? #sportitaliamercato -

Ultime Notizie dalla rete : Alfredo Pedullà Esclusiva: Pescara, è fatta per Maistro dalla Lazio alfredopedulla.com