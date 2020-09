Alfonso Signorini confessa: ‘Tanta paura del virus, studio e Casa ristrutturati, possibili nuovi ingressi’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il conduttore ha rilasciato qualche dichiarazione sulla nuova edizione di Grande Fratello Vip. Il tutto sarà diverso da come siamo abituati a vederlo. Ecco tutti i dettagli GF Vip: la quinta edizione sta per partire Lunedì 14 settembre andrà in onda la prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Come sapete bene, Mediaset ha deciso di rinnovare immediatamente il programma che vedrà come protagonisti Alfonso Signorini alla conduzione e Pupo e Antonella Elia come opinionisti. Il cast è stato ufficializzato da poche ore. Le donne sono: Elisabetta Gregoraci, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Patrizia De Blanck, Dayane Mello, Francesca Pepe, Adua Del Vesco, Matilde Brandi, Stefania Orlando, Myriam Catania. Gli uomini sono: Tommaso Zorzi, Denis Dosio, Andrea Zelletta, Paolo Brosio, Pierpaolo ... Leggi su kontrokultura

