Alessandra Amoroso ‘salvata’ da Emma: “Mi ha chiamato a tradimento” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Alessandra Amoroso, sempre più amata e seguita dai follower, ha deciso di condividere una sua esperienza molto forte in cui Emma l’ha ‘salvata’ Alessandra Amoroso, Fonte foto: Instagram (@Amorosoof)Sempre al centro dell’attenzione dei fan e dei tanti follower, Alessandra Amoroso continua a lasciare tutti senza fiato tutti grazie alle sue tantissime dichiarazioni, post e stories, questa volta ha condiviso una sua esperienza in cui la nota cantautrice Emma l’ha ‘salvata’: “Mi ha chiamato a tradimento”. La famosa ex concorrente di ‘Amici‘ ha confessato, durante una lunga intervista fatta a ‘Il fatto quotidiano‘, che non ... Leggi su chenews

IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso a IlFattoQuotidianoIt “Durante il lockdown mi sono spenta, Karaoke è stata la mia ancora di salv… - IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso “Avevo proprio bisogno di proporre qualcosa di leggero, far passare un messaggio semplice, forte… - IlContiAndrea : #AlessandraAmoroso “Ho sempre avuto due grandi paure nella mia vita: della solitudine e del buio. Le ho vinte tutte… - alehugme3 : RT @Vins96Delpiero: Alessandra Amoroso si è rotta semplicemente il cazzo. Mo so cazzi per tutti ?????? - rsptorino : Alessandra Amoroso - Stella incantevole -