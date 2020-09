Alessandra Amoroso, disavventura per la cantante salentina: “Mi sono fatta male…” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Alessandra Amoroso protagonista de La Partita del Cuore 2020 Qualche giorno fa in diretta su Rai Uno si è disputata La Partita del Cuore. Una della star della serata è stata Alessandra Amoroso che addirittura è stata promossa capitano della sua squadra. La professionista salentina ha guidato i colleghi nel match benefico. Una versione rimodernata rispetto a quella tradizionale a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Infatti si è disputato un mini torneo formato da quattro squadre per una gara di mezz’ora ciascuna e all’ultimo la classifica finale. Lo scopo della manifestazione era quello di raccogliere dei fondi, promossa dalla Music Innovation Hub, a sostegno degli operatori del mondo musicale. Ovviamente l’ex allieva di Amici di Maria De ... Leggi su kontrokultura

