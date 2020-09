Alberto Matano | ‘Non ho più sentito la Cuccarini e mi dispiace’ (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tra Alberto Matano e la Cuccarini il rapporto professionale non si è concluso bene. Lei aveva innescato una polemica, ora parla lui in merito a quanto successo. La polemica sorta tra Alberto Matano e Lorella Cuccarini aveva fatto molto discutere, nei mesi scorsi. La conduttrice televisiva aveva lasciato ‘La Vita in Diretta’ dopo avere condiviso … L'articolo Alberto Matano ‘Non ho più sentito la Cuccarini e mi dispiace’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

gianlu_79 : RT @bubinoblog: MILLY CARLUCCI CHIAMA ALBERTO MATANO NELLA CONTRO-GIURIA DI BALLANDO CON LE STELLE - ZeusMega : RT @bubinoblog: MILLY CARLUCCI CHIAMA ALBERTO MATANO NELLA CONTRO-GIURIA DI BALLANDO CON LE STELLE - lorenzog31 : RT @bubinoblog: MILLY CARLUCCI CHIAMA ALBERTO MATANO NELLA CONTRO-GIURIA DI BALLANDO CON LE STELLE - bubinoblog : MILLY CARLUCCI CHIAMA ALBERTO MATANO NELLA CONTRO-GIURIA DI BALLANDO CON LE STELLE - _Alessio_88 : Ottima #lavitaindiretta condotta da Alberto Matano che continua a migliorare il dato rispetto allo scorso anno, +1.… -