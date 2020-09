Alberto Angela sfida “non ce n’è coviddi” (a sua insaputa): “Segui Alberto e non seguire Angela” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Perché Alberto Angela ha “guadagnato” più di 80mila nuovi followers su Instagram nelle ultime 36 ore? Il divulgatore scientifico, a sua insaputa, è il protagonista della #AlbertoAngelaChallenge, una “sfida” lanciata dall’attore comico Roberto Lipari. Lo scopo è quello di far “prevalere la cultura” di Alberto Angela sul tormentone “negazionista” di Angela da Mondello, la signora diventata tristemente famosa con il tormentone “Non ce n’è Coviddi”. Tre giorni fa, quando la donna è sbarcata su Instagram, in poco più di 24 ore il suo profilo aveva superato i 130mila ... Leggi su ilfattoquotidiano

