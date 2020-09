Al Passo con i Kardashian chiude dopo 14 anni e 20 edizioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) E’ stata la stessa Kim Kardashian a darne l’annuncio ufficiale con un messaggio su Twitter: Al Passo con i Kardashian, titolo originale “Keeping Up With The Kardashian” terminerà l’anno prossimo dopo 14 anni e 20 stagioni. Le telecamere smetteranno di seguire 24 ore al giorno la vita delle sorelle più famose del web che continueranno a rimanere sotto i riflettori visto che ormai le loro carriere, nello spettacolo, nella comunicazione e nell’imprenditoria, sono più che consolidate. Un reality di famiglia che ha fatto bene a tutta la famiglia. Nato da un’idea geniale di Ryan Seacrest, presentatore televisivo americano e produttore, ha svelato ogni segreto della vita di una delle famiglie allargate ormai più famose al ... Leggi su velvetgossip

