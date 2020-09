Al Mugello il 1000° GP della Ferrari, Acqua Lete event partner (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Acqua Lete, da oltre 25 anni a fianco dello sport, corre per la prima volta nel mondo dei motori grazie a una partnership con un brand iconico e riconosciuto a livello globale: la Scuderia Ferrari. Acqua Lete diventa infatti event partner del 1000° Gran Premio disputato dal team di Maranello, un evento che celebra un traguardo unico per Ferrari, proprio sul tracciato di casa del Mugello. “Il connubio tra sport e Acqua Lete è ormai radicato in tutti gli appassionati di sport, per le caratteristiche del nostro prodotto, come per la nostra continua presenza in importanti eventi nazionali e internazionali in diversi ... Leggi su liberoquotidiano

