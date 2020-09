Al Festival della Bellezza di Verona c’è solo una relatrice donna. Gli organizzatori: “Le altre invitate non se la sono sentite di venire” (Di mercoledì 9 settembre 2020) È un programma pieno di nomi noti e intellettuali provenienti dal mondo della cultura quello del Festival della Bellezza di Verona, in programma tra teatro romano e Arena fino al 19 settembre. Alessandro Piperno, Pupi Avati, Alessandro Baricco, Mogol, Massimo Cacciari, e molti altri discuteranno di eros e Bellezza nell’evento patrocinato dal Comune di Verona e dalla Regione Veneto. Il problema, subito evidenziato dai commentatori sui social, è che i relatori dei 21 interventi sono tutti uomini, a parte l’attrice Jasmine Trinca. Soprattutto su Twitter, l’hashtag #tuttimaschi è diventato in poco tempo virale, a sottolineare la mancanza di voci femminili nel dibattito. Gli organizzatori però, ... Leggi su ilfattoquotidiano

