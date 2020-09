Agnelli: «City-FPF? Le sentenze si accettano» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Intervenuto durante la conferenza dell’ECA nella giornata di ieri, Andrea Agnelli ha parlato di una possibile riforma della UEFA Champions League, ma anche di un altro grande tema che riguarda i club: il Fair Play Finanziario. A proposito del FPF, «come ho detto più o meno in passato, credo che abbia raggiunto gli obiettivi originari … L'articolo Agnelli: «City-FPF? Le sentenze si accettano» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Nel corso della conferenza dell’ECA, Andrea Agnelli ha parlato di una possibile riforma della Champions League e del Fair Play Finanziario: "Come ho detto più o meno in passato, credo che abbia raggiu ...Raheem Sterling of Manchester City celebrates after scoring his side's first goal to make the score 1-0 during the UEFA Champions League Group C match between Manchester City and Dinamo Zagreb at the ...