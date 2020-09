Aderenza alle cure: cosa fare quando si stanno seguendo più terapie (Di mercoledì 9 settembre 2020) Le malattie croniche soprattutto negli anziani si possono a volte associare nella stessa persona. cosa fare quando si stanno curando contemporaneamente diverse patologie? Aderenza alle cure: cosa fare È sempre importante in primo luogo, dal punto di vista del medico, cercare di prescrivere il minor numero possibile di farmaci, selezionando quelli necessari. Ma è soprattutto importante chiarire bene al malato, e magari anche a chi lo assiste se la persona è anziana e non del tutto autosufficiente, quali sono i medicinali che vanno assunti per la fase di attacco della cura, quindi per un periodo limitato, e quali debbano essere assunti cronicamente, quindi per tempi lunghi. Infine, non va mai dimenticato che il ... Leggi su dilei

bitter_dicks : @_vedocose Curare, ovviamente, poi perseguire penalmente se comportamento doloso. Se colposo mandare fattura. Scomm… - FabioChiari4 : La Ferrari e' ridotta cosi' dalla FIA che ha fatto modificare il motore 2019 per un dubbio di aderenza alle regole.… - gioalbarosa : RT @Romaeuropa: Dal 18 settembre al 15 novembre il REf2020 vi aspetta con un nuovo programma, rimodulato in stretta aderenza alle direttive… - AriannaAmbrosi0 : RT @Romaeuropa: Dal 18 settembre al 15 novembre il REf2020 vi aspetta con un nuovo programma, rimodulato in stretta aderenza alle direttive… - pvsassone : RT @cmgaston: - Che l’aderenza della popolazione alle norme di contenimento è *fondamentale*. - Che NON abbiamo tutto sotto controllo, il c… -

Ultime Notizie dalla rete : Aderenza alle Centro Aeronautica, il comando passa a Biron il Resto del Carlino Centro Aeronautica, il comando passa a Biron

Avvicendamento al comando del Centro Aeronautica Militare Di Montagna – Monte Cimone. Al direttore, tenente colonnello Antonio Vocino, subentra il tenente colonnello Daniele Biron. Alla cerimonia, che ...

A Roma riaprono i nidi, accoglieranno 16.500 bambini

ROMA (ITALPRESS) – Riaprono domani i nidi capitolini. I bambini da 0 a 3 anni iscritti nelle circa 400 strutture a gestione diretta e indiretta di Roma Capitale per l’anno educativo 2020-2021 sono olt ...

Avvicendamento al comando del Centro Aeronautica Militare Di Montagna – Monte Cimone. Al direttore, tenente colonnello Antonio Vocino, subentra il tenente colonnello Daniele Biron. Alla cerimonia, che ...ROMA (ITALPRESS) – Riaprono domani i nidi capitolini. I bambini da 0 a 3 anni iscritti nelle circa 400 strutture a gestione diretta e indiretta di Roma Capitale per l’anno educativo 2020-2021 sono olt ...