Accordo tra Israele ed Emirati Arabi | un parlamentare norvegese nomina Trump al Nobel per la pace

Per la seconda volta – la prima era stata nel 2018 in occasione dell'Accordo con Kim Jong-un – Christian Tybring-Gjedde ha nominato il presidente americano Donald Trump al Nobel per la pace. Tyrbing-Gjedde, deputato del parlamento norvegese con posizioni anti immigratorie e appartenente a un partito di estrema destra, ha proposto a due anni di distanza un'altra nomina per Trump. Questa volta la ragione è il ruolo degli Stati Uniti nell'Accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi Uniti. Ma non solo. Per il deputato norvegese il presidente americano ha lavorato per garantire l'amicizia globale tra le Nazioni ...

CorSport : 'Accordo tra #Juve e #Barcellona per la cessione di Luis #Suarez' - amnestyitalia : #BuoneNotizie Dopo 10 mesi di negoziati, ieri è stato firmato l’accordo di pace tra il governo del #Sudan e il Fron… - AntoVitiello : Accordo tra #Milan e #RealMadrid per #BrahimDiaz in prestito con diritto di riscatto, i blancos si sono garantiti l… - ladydd69 : @SciiKimici @Corriere Evidentemente ti sei perso l'accordo Israele Emirati Arabi e l'accordo tra le 2 Coree e parzi… - ladydd69 : @giuseppepetroce @Corriere Evidentemente ti sei perso l'accordo Israele Emirati Arabi e l'accordo tra le 2 Coree e… -

L’accordo tra Apple, Amazon, Google e Zigbee Alliance per lo sviluppo di uno standard aperto per la domotica sta portando verso i primi risultati e la presentazione dello standard di riferimento final ...

S’inasprisce la tensione tra Cina e India sull’Himalaya

Si spara sul tetto del mondo. Il 7 settembre diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi durante uno scontro tra soldati cinesi e indiani lungo la frontiera contesa tra i due paesi. Da 45 anni n ...

