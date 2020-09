"Accordi con l'Ue traditi". L'avvocato della Brexit lascia e inguaia BoJo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Erica Orsini Via il capo giurista del governo. E il ministro ammette: "Violiamo il diritto internazionale" La Brexit torna sulle cronache inglesi mentre abbandona la scena il legale del governo che l'aveva resa possibile. Nel giorno d'inizio dell'ennesima serie d'incontri - questa volta si svolgono a Londra - tra le due squadre di negoziatori, il divorzio dall'Europa che ancora dev'essere, ha rubato la scena a ogni altra notizia. In realtà il chiacchiericcio di fondo si era sentito già nel weekend, quando il Financial Times aveva rivelato che in settimana il governo avrebbe illustrato una legge per il mercato interno britannico che bypassava senza scrupoli i paletti decisi sulla «questione irlandese» nell'accordo che aveva sancito l'uscita dall'Europa. Il quotidiano citava tre fonti le cui affermazioni non hanno ricevuto né ... Leggi su ilgiornale

