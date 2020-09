A Wall Street si scatenano gli acquisti grazie a rimonta tech (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – Arriva il rimbalzo anche per Wall Street, che viene trainata dai tech, grazie alle ricoperture scattate dopo tre giornate di intense vendite. Il Dow Jones continua la giornata con un aumento dello 0,90% a 27.749 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 continua la giornata in aumento dell’1,35%. Effervescente il Nasdaq 100 (+1,91%); sulla stessa linea, in rialzo l’S&P 100 (+1,48%). In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica (+2,35%), materiali (+1,89%) e utilities (+1,10%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Apple (+3,30%), Microsoft (+2,79%), DOW (+2,57%) e Home Depot (+1,84%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Walgreens Boots Alliance, che continua la seduta con -0,94%. Al top tra i colossi tecnologici di ... Leggi su quifinanza

