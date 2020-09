A Verona nasce il “Central Park”: sarà uno dei più grandi d’Europa, “cambierà per sempre il volto della città” (Di mercoledì 9 settembre 2020) “La rigenerazione urbana attraverso il verde diventa anche attrazione turistica, la città di Valencia lo dimostra, e Verona diventerà modello a livello europeo“: è quanto ha affermato venerdì scorso il governatore del Veneto, Luca Zaia, che a Verona, è intervenuto alla presentazione del masterplan del Central Park, il progetto di trasformazione dell’ex scalo merci ferroviario di Verona Porta Nuova, che prevede la realizzazione di un grande parco urbano, della nuova stazione ad alta velocità/alta capacità, ma anche delle infrastrutture e dei servizi di supporto. “Non posso che fare i complimenti al sindaco di Verona e all’Amministrazione – ha proseguito Zaia -, questo è senza dubbio uno dei progetti ... Leggi su meteoweb.eu

carampanasonata : RT @giuliocavalli: A Verona per parlare di eros e bellezza hanno pensato bene di invitare #tuttimaschi evidentemente è roba solo per uomini… - AriannaPioli : RT @giuliocavalli: A Verona per parlare di eros e bellezza hanno pensato bene di invitare #tuttimaschi evidentemente è roba solo per uomini… - danielagatelli1 : RT @giuliocavalli: A Verona per parlare di eros e bellezza hanno pensato bene di invitare #tuttimaschi evidentemente è roba solo per uomini… - Vanhacker : RT @giuliocavalli: A Verona per parlare di eros e bellezza hanno pensato bene di invitare #tuttimaschi evidentemente è roba solo per uomini… - LaComparessa : RT @giuliocavalli: A Verona per parlare di eros e bellezza hanno pensato bene di invitare #tuttimaschi evidentemente è roba solo per uomini… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona nasce A Verona nasce il “Central Park”: sarà uno dei più grandi d’Europa, “cambierà per s ... Meteo Web Bartolo Messina: quando i cavalli sono i tuoi amici

Bologna, 7 settembre 2020 – A volte capita di perdere il contatto con persone che si apprezzano: e a chi scrive per voi è successo con Bartolo Messina. Artista equestre e addestratore che è nato e viv ...

Nuova veste e App per il portale dell’Hellas Verona

Dopo cinque stagioni dall’ultimo restyling, hellasverona.it si rifà il look per restare al passo coi tempi e fornire informazioni e novità in modo ancora più chiaro e semplice a tutti gli appassionati ...

Bologna, 7 settembre 2020 – A volte capita di perdere il contatto con persone che si apprezzano: e a chi scrive per voi è successo con Bartolo Messina. Artista equestre e addestratore che è nato e viv ...Dopo cinque stagioni dall’ultimo restyling, hellasverona.it si rifà il look per restare al passo coi tempi e fornire informazioni e novità in modo ancora più chiaro e semplice a tutti gli appassionati ...