A Venezia 77 ‘Le sorelle Macaluso’ | tempo | morte e famiglia nel film di Emma Dante

VENEZIA – Lo scorrere del tempo, la morte e l'umanita' nel vissuto di cinque sorelle, che crescono all'ultimo piano di un appartamento alla periferia di Palermo. Un'infanzia spezzata da un tragico evento e i segni lasciati sulla pelle e nell'anima dei personaggi, indagati con una macchina da presa che riserva uguale attenzione ai loro corpi e alla casa in cui vivono, quasi fosse un prolungamento della loro carne. Succede in 'Le sorelle Macaluso', di Emma Dante, tornata oggi al Lido, dopo l'esordio al cinema con 'Via Castellana Bandiera', per presentare il suo nuovo film, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia e in uscita nelle sale il 10 settembre.

