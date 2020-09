A Durazzano nuovo caso di Covid, il totale nel Sannio sale a 41 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Durazzano (Bn) – Un nuovo caso di Covid a Durazzano. A comunicarlo è il sindaco Alessandro Crisci sulla pagina facebook dell’amministrazione comunale. “Mio malgrado sono ad informarVi che dopo la comunicazione di ieri sera del primo contagiato dal virus da Covid-19 a Durazzano, purtroppo l’Asl di Benevento ci ha da poco comunicato di un secondo caso di positività al coronavirus nel nostro paese. La situazione è, comunque, sotto controllo. Le preposte autorità sanitarie hanno, come da protocollo, già attivato tutte le procedure necessarie disponendo per lo stesso e per il proprio nucleo familiare la quarantena domiciliare fino alla completa ... Leggi su anteprima24

occhio_notizie : #Coronavirus, nuovo caso positivo a Durazzano: l'annuncio del sindaco Crisci -