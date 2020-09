A Buonalbergo la mostra fotografica “Terra buona-scatti di un viaggio” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutibuonalbergo (Bn) – Un lavoro di pancia e cuore quello presentato a buonalbergo lo scorso 4 settembre nell’ormai consueto appuntamento con Slow is Good nell’ambito del Progetto Poc Campania 2014-2020 che nell’edizione 2020 affida all’obiettivo di Angelo Marra il compito di raccontare la terra del Fortore. Oltre sessanta scatti raccolti in un ventennio di esplorazione territoriale che penetra nell’intimità locale riuscendo a proteggere dal tempo una tradizione fatta di semplicità e gesti d’amore tramandati di generazione in generazione. Un lavoro che ha unito la poesia di Angela Mallardo, docente e scrittrice, che con i suoi testi diaristici ha raccontato il viaggio nell’anima dei luoghi e la penna di Maria Savarese, ... Leggi su anteprima24

