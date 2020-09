A Ballando con le stelle 2020 arriva una nuova maestra per Rosalinda Celentano (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ballando con le stelle 2020: tutto pronto per il debutto ma a quanto pare, stando a quanto si legge su Tvblog, con una clamorosa novità. Infatti il ballerino Samuel Peron che potrebbe essere risultato ancora positivo dopo gli ultimi tamponi, non ballerà con Rosalinda Celentano. Nella prima puntata di Oggi è un altro giorno, Milly Carlucci e Samuel avevano spiegato che in queste settimane Rosalinda stava imparando le sue coreografie con Samuel, tutto rigorosamente a distanza. Ma a quanto pare, Milly avrebbe preso un’altra decisione: si cambia maestro. Le indiscrezioni arrivano da Tvblog che lancia la rivelazione: a scendere in pista al fianco di Rosalinda Celentano potrebbe essere una maestra e ... Leggi su ultimenotizieflash

