A 18 anni si potrà votare anche per il Senato (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il percorso di riforme mirate della Costituzione che il MoVimento 5 Stelle sta mettendo in campo in questa legislatura si arricchisce di un nuovo importantissimo tassello. Oggi al Senato abbiamo approvato in seconda lettura la legge costituzionale che riduce l’età per votare i Senatori da 25 a 18 anni: una svolta epocale. Ovviamente, trattandosi di una modifica della Costituzione, servirà un nuovo passaggio per l’approvazione definitiva alla Camera ed al Senato, ma la tappa di oggi è fondamentale verso questo obiettivo. Quello dell’allargamento della partecipazione dei giovani alla vita politica è una battaglia storica del MoVimento 5 Stelle. Anzi, fosse per noi il voto per le elezioni politiche e per le amministrative dovrebbe essere esteso ... Leggi su ilblogdellestelle

