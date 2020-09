4 milioni di euro per la ‘separazione’. Chiara Ferragni, che botta. Ma ha deciso lei (Di mercoledì 9 settembre 2020) Chiara Ferragni dal 2018 è legata alle aziende di Pasquale Morgese, aziende che producono calzature e pelletteria. Ebbene, pare proprio che la biondissima imprenditrice digitale abbia deciso di recidere il contratto che la lega a Morgese. La cifra che dovrà tirare fuori per ottenere la separazione è enorme, una cifra che può vorticare solo attorno all’emisfero di personalità del suo calibro. Serendipity, la società di Chiara Ferragni, ha rescisso il contratto con Mofra e N1, le aziende di Pasquale Morgese. Recidere un contratto prima della scadenza dello stesso, annullando i rapporti tra le due imprese, ha Chiaramente comportato il pagamento di una penale, una grossa, grossissima cifra. La cifra in questione è titanica: ... Leggi su caffeinamagazine

matteosalvinimi : ??Un appalto da 44 MILIONI di euro per produrre 180MILA banchi con le rotelle viene affidato a una società di Ostia… - borghi_claudio : Scuola, banchi: Arcuri, super-appalto da 45 milioni di euro a società fantasma - - matteosalvinimi : ?? PAZZESCO, IMMAGINI DI POCO FA! Il governo sposta gli immigrati clandestini da Lampedusa su navi da crociera che… - SenatoreF : @vocedelpatriota #meloni che ha 1 partito di fratellindrangheta fa la morale a #Deluca .ahah ma poi perchè #Zaia no… - 2015tiziana : RT @neXtquotidiano: Il cognato di #Fontana puntava a un affare per 2,7 milioni di euro di camici -

Ultime Notizie dalla rete : milioni euro Cittadella del Vino Lunelli in arrivo 5,5 milioni di euro di contributi dello Stato l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Hyundai leader nella tecnologia per la mobilità a idrogeno

Hyundai conferma il suo impegno per mantenere la leadership tecnologica nel campo della mobilità a idrogeno, anche attraverso la transizione da produttore di auto a fornitore di servizi di smart mobil ...

Ex viola, ufficiale: Piccini all’Atalanta. Prestito con diritto di riscatto a 3 milioni

“Atalanta B.C. comunica l’acquisizione del calciatore Cristiano Piccini dal Valencia a titolo temporaneo con diritto di riscatto”. Così la società nerazzurra comunica di aver riportato in Italia l’ex ...

Hyundai conferma il suo impegno per mantenere la leadership tecnologica nel campo della mobilità a idrogeno, anche attraverso la transizione da produttore di auto a fornitore di servizi di smart mobil ...“Atalanta B.C. comunica l’acquisizione del calciatore Cristiano Piccini dal Valencia a titolo temporaneo con diritto di riscatto”. Così la società nerazzurra comunica di aver riportato in Italia l’ex ...