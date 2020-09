30 Coins: la serie spagnola HBO con Megan Montaner e Miguel Angel Silvestre sbarca a Venezia (Di mercoledì 9 settembre 2020) 30 Coins, Megan Montaner e Miguel Angel Silvestre Un mondo in cui nulla è ciò che sembra e non ci si può fidare di nessuno. I fantasmi del passato, il sospetto e la cospirazione saranno tratti salienti di 30 Coins, la nuova serie tv HBO Europe firmata dal regista Alex De La Iglesia. La produzione, che l’11 settembre verrà presentata in anteprima alla 77ª Mostra del Cinema di Venezia e che arriverà prossimamente anche in Italia, avrà tra i suoi protagonisti alcuni volti noti al pubblico italiano: Megan Montaner (per milioni di telespettatori, Pepa de Il Segreto nonché protagonista de La Caccia – Monteperdido) e Miguel ... Leggi su davidemaggio

