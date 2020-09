1434 nuovi contagi, 14 morti: il bollettino Covid del 9 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid 19 del nove settembre: i tamponi sono quasi 96 mila, la Valle d’Aosta è l’unica regione senza nuovi contagi. 1434 nuovi positivi, 14 morti. Continua, se pur lentamente, ad aumentare il numero di nuovi contagi e di vittime. In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 281.583 persone … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

RaiNews : #Coronavirus, 1434 nuovi contagi e 14 morti nelle ultime 24 ore in Italia - Corriere : In Italia: 1434 nuovi casi e 14 morti. Quasi 96mila tamponi - ArmandaGelsomin : RT @RaiNews: #Coronavirus, 1434 nuovi contagi e 14 morti nelle ultime 24 ore in Italia - fotopak : RT @Corriere: In Italia: 1434 nuovi casi e 14 morti. Quasi 96mila tamponi - thomasmmr : In Italia 1434 nuovi contagi e 14 morti. Quasi 96 mila i tamponi -