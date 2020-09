Zingaretti: “Il Sì del Pd al Referendum? Non lascio il campo all’antipolitica. Ma ora cambiamo l’Italia” (Di martedì 8 settembre 2020) Zingaretti: “Il Sì al Referendum? Non lascio il campo all’antipolitica” “Il Sì del Pd al Referendum? Non lascio il campo all’antipolitica”: lo ha dichiarato nella serata di martedì 8 settembre il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti al programma di Giovanni Floris Di Martedì di cui era ospite. “L’antipolitica si combatte anche cambiando le cose. Io non lascio il campo di una riforma a chi non la pensa come me e chi se ne frega di Di Maio” ha dichiarato Zingaretti tornando sul voto favorevole della Direzione nazionale alla sua proposta di schierare il Pd a favore del Sì al Referendum ... Leggi su tpi

davidallegranti : Hanno passato anni a dire che Renzi usava il Pd come un taxi e poi arriva Zingaretti, che convoca la direzione nazi… - davidealgebris : Ieri Caporetto per Italia. Zingaretti dopo 3 voti no in Parlamento del PD Sul Referendum pur di tenere la sedia sv… - robertosaviano : E quindi, al #referendum confermativo del 20 settembre, il #PD voterà SÌ per la 'sopravvivenza del Governo'. Lo ha… - napulegno79 : RT @ItalicaTestudo: Zingaretti: 'Che ci stiamo a fare al Governo?..' Ah boh, se non lo sapete voi.. Comunque pure il Pd è ufficialmente sc… - 1N0MONACI : RT @ottogattotto: Il segretario del #PD, #Zingaretti : 'Alleanza con #M5s scelta sofferta ma lungimirante.' Fai buon viaggio, Nicò, io rest… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti “Il Roma, la battaglia sul bis di Raggi: Zingaretti a caccia di un candidato Corriere della Sera