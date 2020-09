Zaniolo si ferma ancora: sospetta rottura del crociato sinistro (Di martedì 8 settembre 2020) La sfortuna torna a perseguitare Niccolò Zaniolo. Otto mesi dopo il grave infortunio riportato nel match contro la Juventus che gli è costato la rottura dei legamenti del ginocchio destro, il centrocampista della Roma si ferma nuovamente. Ieri sera, nel corso del match di Nations League, giocata ad Amsterdam contro l’Olanda e vinto di misura, Zaniolo, dopo uno scontro fortuito con Van Beek, è stato costretto a lasciare il campo in lacrime per una fitta al ginocchio sinitro. Non appena rientrerà nella Capitale sarà sottoposto ad una visita d’urgenza a Villa Stuat, dove verranno valutati entità dell’infortunio e tempi di recupero. Le prime notizie non sembrano essere rassicuranti: si teme, infatti, la lesione del legamento crociato ... Leggi su sport.periodicodaily

Il possibile lungo stop per Nicolò Zaniolo costringe la Roma a rivedere le sue strategie sul calciomercato: le possibili novità Allarme Zaniolo per la Roma. Il trequartista giallorosso si è fermato al ...

