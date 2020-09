Zaniolo si è rotto il crociato, di nuovo (Di martedì 8 settembre 2020) L’assurda linea di continuità che riguarda Nicolò Zaniolo. Prima del lockdown, in riabilitazione per riprendersi dall’infortunio al legamento crociato del ginocchio, dopo il lockdown costretto a ricominciare tutto daccapo, visto la nuova rottura del legamento stesso. La partita Olanda-Italia di Nations League della serata di ieri è stata fatale. LEGGI ANCHE > Forte distorsione per Zaniolo, Roma e nazionale in ansia Zaniolo crociato rotto, la diagnosi impietosa Il calciatore della Roma è uscito dal campo al 41° minuto, sostituito da Moise Kean. Il suo infortunio era apparso subito grave e anche le parole dello staff medico della nazionale, a fine partita, non lasciavano ben sperare. Oggi, Zaniolo si è sottoposto a una ... Leggi su giornalettismo

marcoconterio : ?? Crociato del ginocchio sinistro rotto per #Zaniolo. Domani operazione. @TuttoMercatoWeb - Corriere : ?? Zaniolo si è rotto il crociato. Stop di sei mesi - milannewsmondo : Crociato rotto per Zaniolo, domani l’operazione - farted94 : Raga ma perché leggo di gente che da colpe ai medici per Zaniolo, rei di averlo fatto rientrare troppo presto? Si è… - PerriconeG : Infortunio Zaniolo in Olanda-Italia, si è rotto il crociato. Sei mesi di stop - -