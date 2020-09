Zaniolo, rottura del crociato sinistro. Domani si opera (Di martedì 8 settembre 2020) Non ha fortuna Nicolò Zaniolo, sembra non riuscire a uscire dal tunnel degli infortuni. Dopo il lungo stop dell’anno scorso per problemi al ginocchio destro, ora ricomincia con quello sinistro. Il centrocampista della Roma e della Nazionale azzurra Nicolò Zaniolo si è fatto male nella gara di ieri contro l’Olanda, ancor prima di uno scontro di gioco con van de Beek. Sembrava un infortunio più lieve, invece oggi gli esiti degli esami Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L’iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e Domani verrà ... Leggi su ilnapolista

angelomangiante : Esami strumentali hanno appena confermato la rottura del crociato del ginocchio sinistro. Deve operarsi domani a V… - DiMarzio : #Zaniolo, rottura del crociato: dovrà essere operato | #ASRoma - Sport_Mediaset : +++ #Zaniolo: rottura del crociato del ginocchio sinistro. Domani l’operazione. +++ #SportMediaset - AnsaRomaLazio : Zaniolo: 'Grazie a tutti per supporto, tornerò presto'. Giocatore Roma: 'Visite hanno evidenziato rottura crociato'… - AnsaRomaLazio : Zaniolo: rottura legamento crociato, domani operazione. Giocatore della Roma si è infortunato ieri con la Nazionale… -