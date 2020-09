Zaniolo: Roma "lesione completa legamento crociato" (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - Roma, 08 SET - "Nicolò Zaniolo è stato sottoposto a risonanza magnetica a Villa Stuart. L'iniziale sospetto diagnostico è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del ... Leggi su corrieredellosport

OfficialASRoma : L’#ASRoma comunica che Nicolò Zaniolo ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro durante Olanda-Italia… - DiMarzio : #Roma, visite in corso per #Zaniolo - MarioGiunta : Brutte notizie per la Roma. Confermata la rottura del legamento crociato sinistro per Zaniolo. Si opera domani! In… - bonu4L : RT @mike_fusco: Spero vivamente che la Roma faccia causa a tutti: FIFA,UEFA,FIGC e pure CGIL,CISL E UIL Già perdere il proprio Asso in Nazi… - Gobba_84 : RT @mike_fusco: Spero vivamente che la Roma faccia causa a tutti: FIFA,UEFA,FIGC e pure CGIL,CISL E UIL Già perdere il proprio Asso in Nazi… -