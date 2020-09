Zaniolo, nuovo dramma: lesione del crociato, si opera domani. Rischia 6 mesi di stop. Nicolò: «Grazie a tutti, tornerò presto» (Di martedì 8 settembre 2020) Nicolò Zaniolo ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che lo terrà fuori dal campo per i prossimi 6 mesi (rientro previsto per... Leggi su ilmessaggero

pisto_gol : La sfortuna si accanisce con Nicolò Zaniolo, il suo nuovo infortunio al ginocchio sx è un brutto colpo per il ragaz… - GoalItalia : Nicolò Zaniolo avrebbe riportato un nuovo problema al crociato del ginocchio. Il medico dell'Italia: 'Distorsione i… - Zorochan_1 : @macho_morandi @un_polle @WhyAlwaysMajico @Maicuntent1986 Ok ma non puoi fare affidamento sul “meno probabile “tu p… - Ecatetriformis : RT @Matador1337: Mi raccomando adesso di nuovo a puntare al recupero lampo così gioca gli Europei, tutti ad esultare se e quando torna in t… - napolista : #Zaniolo, rottura del crociato sinistro. Domani si opera Un nuovo stop di 6 mesi per il centrocampista della #Roma… -