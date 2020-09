Zaniolo: Malagò "una beffa, è patrimonio del Paese" (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 08 SET - "Il mio grande augurio va a Zaniolo. è un patrimonio dell'intero Paese, un giocatore della Nazionale. A questa età non ci sono tanti casi di doppio infortunio in pochi mesi. ... Leggi su corrieredellosport

Pall_Gonfiato : #Zaniolo, il messaggio di #Malagò: 'Tornerà più forte di prima' -

Ultime Notizie dalla rete : Zaniolo Malagò

Tiscali.it

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Il presidente del Coni Giovanni Malagò è intervenuto ai microfoni di Retesport per esprimere la propria solidarietà a Nicolò Zaniolo che ha riportato la rottura del legamento crociato: "Il mio grande ...